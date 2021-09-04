 

Daily Mail – Лондон намерен найти злоумышленников, стоящих за утечкой планов на случай смерти королевы

04.09.2021, 23:58, Новости дня
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Публикация секретных протоколов действий на случай смерти королевы Елизаветы II вызвала негодование в Букингемском дворце, пишет Daily Mail. Британское правительство выразило намерение найти злоумышленников, благодаря которым состоялась утечка секретных планов: вероятно, что на следующей неделе будет запущено официальное расследование.


Reuters

В Великобритании начались поиски источников утечки секретных планов касательно действий на случай смерти королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail. По словам сотрудников британского правительства, публикация плана «Операция Лондонский мост» была «беспокоящей, ненужной и расстраивающей».

Как отмечает издание, о секретном протоколе знало лишь несколько человек. Согласно нему, спустя 10 минут после смерти королевы должны быть приспущены все флаги на правительственных зданиях. После этого новый король Чарльз обратится к нации по телевизору и отправится в поездку по всем странам Соединённого Королевства.

Публикация секретного плана вызвала негодование в Букингемском дворце, пишет Daily Mail. Согласно ряду источников, во дворце намерены найти злоумышленника и выяснить его мотивы. «Это крайне неприятно, что была опубликована столь частная информация, которая не только имеет очень личное отношение к королеве, но и имеет возможные последствия для безопасности», — приводит издание слова одного из близких к королевской семье лиц.

Согласно одной из версий, утечка протокола случилась во время его обновления в условиях пандемии, пишет Daily Mail: в правительстве Великобритании заявили, что благодаря этому смогут сократить число подозреваемых. Как отмечает издание, грядущая встреча премьера Бориса Джонсона с королевой может пройти в неловкой обстановке.

Теперь правительство сможет запустить официальное расследование, пишет Daily Mail: решение об этом будет принято на следующей неделе. 



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