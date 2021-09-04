 

Independent – «внебрачный сын «Скалы» и Вина Дизеля» — актёр Дуэйн Джонсон поразился крутостью своего интернет-двойника

04.09.2021, 23:58, Новости дня
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Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон не смог сдержать своего удивления, когда увидел в сети до безумия похожего на него человека, пишет The Independent. Его двойником оказался полицейский из Алабамы, который в интервью местной газете признался, что его в шутку называют «внебрачным сыном «Скалы» и Вина Дизеля».


Twitter

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на появившееся в соцсетях фото, на котором запечатлён «до безумия» похожий на него человек, пишет The Independent. Этим человеком оказался полицейский из Алабамы.
 
На прошлой неделе Эрик Филдс, сотрудник патрульной службы при офисе шерифа округа Морган, привлёк к себе широкое внимание после того, как люди начали отмечать его сходство со звездой фильма «Круиз по джунглям».

В беседе с одним из местных изданий Филдс заявил, что его в шутку называют «внебрачным сыном «Скалы» и Вина Дизеля».

37-летний мужчина при этом добавил: «Я спокойно к этому отношусь. Это смешно и лестно».

Когда Джонсон увидел в сети своего двойника, он согласился с тем, что они действительно «поразительно» похожи друг на друга.
 
«Вот дерьмо! Вау. Парень слева намного круче», — написал Джонсон в Twitter, разместив две фотографии: слева — Филдса, справа — свою.

Oh shit! Wow.
Guy on the left is way cooler.
Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021
Актёр также добавил: «Береги себя, брат, и спасибо тебе за службу. Однажды мы выпьем Teremana, и я хочу услышать все твои истории в стиле «Скалы», потому что я знаю: они у тебя есть».

Как напоминает издание, Teremana — бренд текилы, запущенный Джонсоном в 2019 году.

Фанаты актёра также были поражены физическим сходством между ними.

«Никогда не видел более похожего двойника знаменитости», — написал один из пользователей в комментариях к посту Джонсона.



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