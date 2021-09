Independent – «внебрачный сын «Скалы» и Вина Дизеля» — актёр Дуэйн Джонсон поразился крутостью своего интернет-двойника

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон не смог сдержать своего удивления, когда увидел в сети до безумия похожего на него человека, пишет The Independent. Его двойником оказался полицейский из Алабамы, который в интервью местной газете признался, что его в шутку называют «внебрачным сыном «Скалы» и Вина Дизеля».



На прошлой неделе Эрик Филдс, сотрудник патрульной службы при офисе шерифа округа Морган, привлёк к себе широкое внимание после того, как люди начали отмечать его сходство со звездой фильма «Круиз по джунглям».

В беседе с одним из местных изданий Филдс заявил, что его в шутку называют «внебрачным сыном «Скалы» и Вина Дизеля».

37-летний мужчина при этом добавил: «Я спокойно к этому отношусь. Это смешно и лестно».

Когда Джонсон увидел в сети своего двойника, он согласился с тем, что они действительно «поразительно» похожи друг на друга.



«Вот дерьмо! Вау. Парень слева намного круче», — написал Джонсон в Twitter, разместив две фотографии: слева — Филдса, справа — свою.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021

Актёр также добавил: «Береги себя, брат, и спасибо тебе за службу. Однажды мы выпьем Teremana, и я хочу услышать все твои истории в стиле «Скалы», потому что я знаю: они у тебя есть».

Как напоминает издание, Teremana — бренд текилы, запущенный Джонсоном в 2019 году.

Фанаты актёра также были поражены физическим сходством между ними.

«Никогда не видел более похожего двойника знаменитости», — написал один из пользователей в комментариях к посту Джонсона.