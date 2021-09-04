В ЦОДД назвали причину падения бетономешалки с эстакады в Москве

Причина ДТП с бетономешалкой на Ленинградском проспекте Москвы – неумение водителя работать на специализированных машинах и превышение допустимого для такого грузовика скоростного режима в повороте, сообщил начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин.

Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТКв Москве. Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина «КАМАЗ-миксер». Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением.

«Водитель «КАМАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», – передает сообщение «Комсомольская правда».

По словам начальника ситуационного Центра ЦОДД Москвы Александра Евсина, водитель бетономешалки не превышал общий скоростной режим, грузовик перевернулся через отбойник из-за высокого центра тяжести.

«Водитель превышал установленный общий скоростной режим? Нет, скорость у него была допустимая. Для обычной машины. Но, как показало дальнейшее развитие событий, не для загруженной бетономешалки! КамАЗ пошел в дугу на поворот, далее возникла центробежная сила. Ускорение небольшое, зато масса огромная, возникшая сила не дала нормально вписаться в поворот, его буквально потащило на внешнюю сторону по направлению действия вектора центробежной силы, а переворот через отбойник произошел из-за бокового столкновения и высокого центра тяжести. Причиной ДТП я бы назвал – неумение водителя работать на таких специализированных машинах, превышение допустимого для такой машины скоростного режима в повороте, непонимание такого рода опасности – налицо полное непонимание принципов управления тяжелой машиной с высоким центром тяжести, да еще тяжелым текучим грузом», – написал Евсин в Facebook.