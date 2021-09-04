 

В США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса»

04.09.2021, 23:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖурналисты американского издания разглядели на фото из космоса российский ядерный подводный беспилотник 2М39 «Посейдон» или его прототип.

На снимке компании Maxar Technologies, где представлено океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске Архангельской области, американские специалисты увидели объект, который по габаритам соответствует российской «торпеде апокалипсиса» – ядерному подводному 2М39 беспилотнику «Посейдон», сообщило американское издание USNI News, передает 5tv.ru.

Издание уверено, что подтверждением наличия смертоносной торпеды является выстроенная соответствующая инфраструктура на судне.

В публикации высказано предположение, что, несмотря на скрытость системы и существующую дезинформацию, новейшее оружие будет быстрым и способным работать на максимальной глубине под водой. На такое заключение специалистов подтолкнула конструкция орудия.

«Посейдон» – российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другиx разрушительных последствий ядерного взрыва.



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