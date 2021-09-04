 

Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США

04.09.2021, 23:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент США республиканец Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим главой американской администрации демократом Джо Байденом в случае проведения новых выборов, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон – частным университетом в Бостоне.

Согласно результатам опроса, в случае проведения новых президентских выборов в США Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт – 47% против 46%. Отдать голоса за действующего главу Белого дома выразили готовность 60% опрошенных сторонников Демократической партии, 39% предпочли бы в 2024 году увидеть в президентском кресле кого-нибудь другого. Тем временем Трамп может заручиться поддержкой 67% республиканцев, передает ТАСС.

На вопрос о выводе войск из Афганистана 68% респондентов ответили, что США проиграли эту войну. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.

Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

Напомним, 11 июля Трамп сообщил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.



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