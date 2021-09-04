 

Задержания в Крыму объясняют взрывом на газопроводе, факт повреждения подтвердить не удалось – “Ґрати”

04.09.2021, 23:26, Новости дня
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“В Крыму сотрудники российской полиции и спецслужб задержали пятерых крымских татар: предпринимателя Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Шевкета Усеинова и зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Следствие ищет причастных к подрыву газопровода в Перевальном 23 августа. […] Факт повреждения газопровода подтвердить пока не удалось”, – пишут журналисты.

Они отметили, что о повреждении газопровода, который “питал лишь воинскую часть в Перевальном”, стало известно из сообщения “крымского управления МВД”.

“Если верить этой информации, в ведомство поступил сигнал о повреждении. Группа выехала на место инцидента, осмотрела газопровод и установила механическое повреждение трубы. МВД возбудило дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ) и начало искать причастных. […] Никакой информации о происшествии не было вплоть до 3 сентября, когда в рамках расследования стали задерживать крымских татар”, – рассказали “Ґрати”.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали Одаманова, ночью 4 сентября – Ахтемова, Ахметова и Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова “прокуратура АРК и Севастополя” открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

4 сентября в Симферополе российские силовики задержали, по разным данным, от 40 до более 50 крымских татар, которые пришли к зданию ФСБ с протестами.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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