 

Путин считает, что нужно ввести “Талибан” в “семью цивилизованных народов”

04.09.2021, 23:26, Новости дня
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По его словам, Россия “не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, и если это произойдет, тогда не с кем будет разговаривать”.

“А если это так, то нужно подумать о том, что чем быстрее “Талибан” войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять, задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила”, – сказал Путин.

По его словам, “в случае  дезинтеграции не с кем будет разговаривать”, и ситуация будет угрожать безопасности РФ и других стран.

Талибан считается в России террористической организацией и запрещен в этой стране.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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