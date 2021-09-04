Сборная Украины по футболу снова сыграла вничью с Францией

Перед сегодняшним игровым днем французы лидировали в группе D (восемь очков), а украинцы шли на втором месте (четыре очка).

Счет в киевском поединке открыла сборная Украины – забил на 44-й минуте Николай Шапаренко.

На 50-й минуте, в начале второго тайма, француз Антони Марсьяль сравнял счет.

“Террикон” отмечает, что после этого украинцы “прижали” французов к их штрафной площадке. После паузы в игре, вызванной появлением на поле постороннего, сборная Франции в одной из атак попала в штангу ворот сборной Украины.

Судья компенсировал шесть минут игрового времени, однако забить соперники не смогли. Итоговый результат – 1:1.

Во Франции украинцы сыграли 24 марта с тем же счетом 1:1.

Сборная Украины в отборе на чемпионат мира в Катаре провела в группе D пять матчей, и все завершила вничью. В активе украинцев пять очков, как и у Финляндии, обыгравшей сегодня Казахстан со счетом 1:0.

Следующий матч отборочного турнира украинская команда проведет 9 октября в Финляндии.

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