Швейцарские ученые создали деревянный пол, генерирующий электрический ток

Ученые из Швейцарии показали прототип разработки, благодаря которой обычный пол в квартире или частном доме можно превратить в источник электричества.

По словам авторов идеи, с площади, равной стандартному листу бумаги, можно получать достаточно энергии, чтобы питать одну лампочку. Система пока еще не доведена до конца. Однако в недалеком будущем такой пол сможет стать основным источником энергии в умном доме.

Кстати, покрытие – это самое обыкновенное дерево, на которое нанесены нанокристаллы или специальный полимер. Электрический ток возникает, когда кто-либо проходит по комнате. Эксперты считают, что генерирующий пол поможет в значительной мере решить проблему экологии. Ведь нагрузка на электростанции с массовым применением данного изобретения существенно снизится.