 

«Хаббл» сфотографировал гигантский синий луч

04.09.2021, 23:10, Новости дня
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Как сообщают представители НАСА, при помощи космического телескопа «Хаббл» удалось недавно зафиксировать уникальное событие во Вселенной. Аппарат сделал снимок гигантского синего луча, который буквально рассекал пространство на расстоянии многих световых лет.

Ученые полагают, что «Хаббл» сумел поймать момент рождения новой звезды. Само собой разумеется, что такие события во Вселенной происходят постоянно. Проблема же в том, что заметить их и сфотографировать очень сложно.

Лучом, скорее всего, является мощнейшая струя раскаленного газа, выброшенная во время взрыва при рождении новой звезды. Также в НАСА сообщают, что данное событие произошло (вернее, происходило) на расстоянии примерно в 1300 световых лет от Земли. То есть, было это в глубокой древности, но свет до нас долетел только сейчас.



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