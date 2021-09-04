 

Мнение: О итогах борьбы рабочих Алчевского комбината

04.09.2021, 23:06, Разное
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О том, как протесты рабочих на Алчевском металлургическом комбинате добивались погашения многомесячной задолжности по зарплате. Теперь рабочие планируют бороться за повышение условий оплаты труда.Как и в случае с забастовкой шахтеров в ЛНР, активные действия рабочих помогли добиться результатов. Ну и само собой, переформатирование структуры управления предприятиями в ЛНР, которыми де-факто управляло ВТС Курченко, также сказалось на улучшении ситуации с выплатами зарплат.

После продолжительных забастовочных действий, трудовой коллектив Алчевского металлургического комбината добился не только выплаты заработной платы на своем предприятии, но и побудил выплатить з/п рабочим других предприятий и показал тем самым пример борьбы остальным рабочим Донбасса. Кроме того, одним из главных достижений забастовки рабочих на АМК является уход «Внешторгсервиса»!
Тем не менее, с каждым днем вопрос о дефиците квалифицированных специалистов становится все острее – комбинаты и заводы по всей территории ЛДНР частично приостанавливают свою работу или останавливаются полностью из-за миграции рабочих, не желающих работать за копейки.
Есть только один способ в полной мере возобновить работу промышленных предприятий Донбасса – необходимо бороться за повышение цены рабочей силы!

Источник: Colonel Cassad



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