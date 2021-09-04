Тилль Линдеманн спел на Красной площади «Любимый город»

Солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», спев песню «Любимый город».

Линдеманн исполнил песню под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России. До него с этой же композицией выступил впервые принимающий участие в фестивале оркестр курсантов военного института военных дирижеров военного университета Минобороны России, передает РИА «Новости».

В фестивале также приняли участие Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции «Тесей», центральный пограничный ансамбль ФСБ России, образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, а также рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Планируется, что специальный гость фестиваля Линдеманн также выступит и в последний день «Спасской башни», 5 сентября.

XIV международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате «COVID free».

Напомним, в мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке. Как уточнял тогда генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, съемки этого клипа были организованы как одно из событий года Германии в России.