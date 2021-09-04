Азаров раскритиковал управленческие способности Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский за два с половиной года не освоил ничего из того, что необходимо уметь для управления страной.

«За два с половиной года он не освоил ничего, что нужно для управления такой большой страной, как Украина», – приводит слова Азарова РИА «Новости».

«Ни одного самолета за семь лет не построили, не выкатили, как у нас говорят», – сообщил Азаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», говоря об украинском президенте.

«В общем он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер», – считает экс-премьер Украины.

Накануне бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины».