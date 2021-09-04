 

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

04.09.2021, 23:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», – передает РИА «Новости» ответ Залужного на соответствующий вопрос в эфире «Пятого канала».

Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в конце июля.

Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.

Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым.



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