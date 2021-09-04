Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете

Судьба у актрисы нелегкая с самого детства. Когда Носовой

было 1,5 года скончалась ее мать, а отец отказался от детей. Так Тамара

Марковна оказалась в детдоме, откуда ее довольно быстро забрали приемные

родители. Она хорошо училась, после войны окончила ВГИК. Ее начали снимать в

патриотических фильмах.

Позже Тамара Носова вышла замуж за дипломата и переехала в

Австрию. Очень быстро заскучав по съемкам, артистка вернулась к любимой работе,

расставшись с мужем. Вскоре режиссеры стали замечать ее комедийный талант, в ее

арсенале появилось много ярких эпизодических ролей.

Носова всю жизнь искала любви, до старости любила мужчин. На

съемках Тамара Марковна познакомилась с актером Юрием Боголюбовым, у них закрутился

роман, который вскоре привел к свадьбе. Но и на этот раз все закончилось

довольно быстро. Носова не следила за домом и не планировала детей. Мужа это не

устраивало, он начал предъявлять претензии. В итоге артистка рассталась с ним.

К тому времени Тамара Носова стала известна на весь Союз.

Она уже снялась в “Карнавальной ночи”, “Свадьбе

в Малиновке”, “Женитьбе Бальзаминова”.

На съемочной площадке “Королевства кривых зеркал”

она познакомилась с писателем Виталием Губаревым. Они начали

встречаться, состояли в гражданском браке. Их отношения закончились, когда

Носова переметнулась к актеру Николаю Засееву. Они расстались, потому что

Носова так и не родила ребенка. У нее случилось два выкидыша из-за постоянных

съемок в положении.

Серьезные неприятности начались в жизни Тамары Носовой в

80-е. Тогда ее перестали звать в кино. В это же время умерла ее приемная мать. В

начале 90-х ее уволили из театра. Некогда именитая актриса стала жить на

пенсию, которой с трудом хватало на еду. Сотрудники Гильдии актеров пытались

оказать посильную помощь, но им не удалось. Тамара Носова жила в обветшалой

квартире с крысами и тараканами.

Однажды она перестала выходить на связь. Через некоторое

время артистку обнаружили без сознания посреди ужасного бардака. У нее случился

инсульт. Тогда же объявился “племянник”, который в итоге

оказался просто охотником за московской квартирой. Которая, кстати, после

смерти артистки отошла государству, так как наследников у нее не было.