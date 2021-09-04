 

Пенсии не хватало на еду: почему популярная советская актриса Тамара Носова умерла в нищете

04.09.2021, 22:54, Разное
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Судьба у актрисы нелегкая с самого детства. Когда Носовой
было 1,5 года скончалась ее мать, а отец отказался от детей. Так Тамара
Марковна оказалась в детдоме, откуда ее довольно быстро забрали приемные
родители. Она хорошо училась, после войны окончила ВГИК. Ее начали снимать в
патриотических фильмах.

Позже Тамара Носова вышла замуж за дипломата и переехала в
Австрию. Очень быстро заскучав по съемкам, артистка вернулась к любимой работе,
расставшись с мужем. Вскоре режиссеры стали замечать ее комедийный талант, в ее
арсенале появилось много ярких эпизодических ролей.

Носова всю жизнь искала любви, до старости любила мужчин. На
съемках Тамара Марковна познакомилась с актером Юрием Боголюбовым, у них закрутился
роман, который вскоре привел к свадьбе. Но и на этот раз все закончилось
довольно быстро. Носова не следила за домом и не планировала детей. Мужа это не
устраивало, он начал предъявлять претензии. В итоге артистка рассталась с ним.

К тому времени Тамара Носова стала известна на весь Союз.
Она уже снялась в “Карнавальной ночи”, “Свадьбе
в Малиновке”, “Женитьбе Бальзаминова”.
На съемочной площадке “Королевства кривых зеркал”
она познакомилась с писателем Виталием Губаревым. Они начали
встречаться, состояли в гражданском браке. Их отношения закончились, когда
Носова переметнулась к актеру Николаю Засееву. Они расстались, потому что
Носова так и не родила ребенка. У нее случилось два выкидыша из-за постоянных
съемок в положении.

Серьезные неприятности начались в жизни Тамары Носовой в
80-е. Тогда ее перестали звать в кино. В это же время умерла ее приемная мать. В
начале 90-х ее уволили из театра. Некогда именитая актриса стала жить на
пенсию, которой с трудом хватало на еду. Сотрудники Гильдии актеров пытались
оказать посильную помощь, но им не удалось. Тамара Носова жила в обветшалой
квартире с крысами и тараканами.

Однажды она перестала выходить на связь. Через некоторое
время артистку обнаружили без сознания посреди ужасного бардака. У нее случился
инсульт. Тогда же объявился “племянник”, который в итоге
оказался просто охотником за московской квартирой. Которая, кстати, после
смерти артистки отошла государству, так как наследников у нее не было.



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