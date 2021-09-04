Возмутительная школа Газпрома – Личное мнение

Прочитала репортаж Фонтанки о новой школе Газпрома в Санкт-Петербурге. Головной офис компании народного достояния переехал в Северную столицу и там обустраивается.

Небоскрёб-свечку поставили. Жилые современные домики выстроили. Нужна школа, решили, и вбухали в её строительство, по данным Фонтанки, пять с лишним миллиардов рублей.



Фото: Фонтанка

Круче Хогвардсва, считают журналисты и блогеры. Новая муниципальная школа на Васильевском острове, которую тоже открыли в этом году, обошлась всего в 2 миллиарда.

То есть, Газпром вбухал в свою школу в 2,5 раза больше денег, чем потратило государство на свою.

Фотографии из школы Газпрома взбудоражили общественность:

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Фото: Телеграм

Школа будущего. Аэрохоккей, обсерватория и свои музеи. Глядя на оснащение школы становится даже удивительно, что обошлись 5 миллиардами, а не вбухали 20.

Вопли обывателей связаны именно с оснащением школы. Ага, построили олигархи для своих деток элитную школу!

И как бы даже здесь понятны и злость, и возмущение, но вот деталь — школа рассчитана на 845 мест.

Даже если представить, что во всех семьях ТОП-менеджеров Газпрома не менее двух детей, все они — школьного возраста, а самих ТОПов — пусть даже человек 30-50, что конечно не так, то всех «элитных» детей не наберётся и сотни, а ещё 700? Это дети обычных служащих головного офиса Газпрома.

Ну, это по самым критичным подсчётам. По факту, в каких графствах Англии большинство олигархов учит своих детей, все знают.

Отбросив эмоции в сторону и подумав логично, я понимаю, что дети офисных работников головного офиса Газпрома будут учиться в хорошей школе.

Плохо это? На мой взгляд, совсем неплохо. Я бы даже сказала, что это просто прекрасно, когда у детей — хорошая школа.

Поймите правильно, я совсем не одобряю деятельность Газпрома. Недавно я потратила 600 тысяч рублей за подведение магистрального газа к дому.

Сказать, что я не люблю Газпром — это слишком мягко. Я его ненавижу всеми фибрами своей души.

Но возьмём любую компанию России. Многие ли из них построили вот такие школы? Вы знаете хоть одну, которая бы сделала это? Школу для детей, в которую, судя по фото, очень хочется хотя бы просто зайти, чтобы посмотреть.

И я не знаю, есть ли школа Роснефти. Или школа Роскосмоса, РЖД, какие там у нас ещё есть госкорпорации. Знаю, есть частные школы при министерствах на Рублёвке и Новориге, где обучение стоит миллион-два за год и учатся дети наших селебрунов. Но эта школа Газпрома — бесплатная. И учатся там дети служащих, а не наследники руководства.

К цене газификации частных домовладений у меня куча вопросов, но к вложению денег в школу у меня претензий нет. А у вас?

Чего вдруг все возмущаетесь?

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