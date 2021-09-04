 

Установлены уникальные особенности челюстей у муравья

04.09.2021, 22:16, Новости дня
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Такие насекомые, как муравьи, а также пауки, черви и другие мелкие существа обладают очень крепкими зубами, говорят ученые. Исследовав строение челюсти обычного муравья, представители науки обнаружили, что из-за особого расположения атомов цинка их зубы отличаются особой прочности.

Никакие млекопитающие, в том числе хищники, легко перегрызающие крупные кости, не могут похвастать тем же.

Челюсти у муравьев настолько прочные, что помогают насекомому экономить большое количество энергии, когда использует их. Если бы у человека они были такими же твердыми, то мы могли бы легко откусывать и пережевывать любые материалы, в том числе твердую древесину и металлы. Представьте себе челюсть с мощностью бензопилы, говорят ученые.



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