Установлены уникальные особенности челюстей у муравья

Такие насекомые, как муравьи, а также пауки, черви и другие мелкие существа обладают очень крепкими зубами, говорят ученые. Исследовав строение челюсти обычного муравья, представители науки обнаружили, что из-за особого расположения атомов цинка их зубы отличаются особой прочности.

Никакие млекопитающие, в том числе хищники, легко перегрызающие крупные кости, не могут похвастать тем же.

Челюсти у муравьев настолько прочные, что помогают насекомому экономить большое количество энергии, когда использует их. Если бы у человека они были такими же твердыми, то мы могли бы легко откусывать и пережевывать любые материалы, в том числе твердую древесину и металлы. Представьте себе челюсть с мощностью бензопилы, говорят ученые.