Мнение: Штурм Панджшера

Со вчера Талибан развернул активное наступление на провинцию Пандшер, которая является последней провинцией Афганистана неподконтрольной Талибану.

Провинция известна одноименный ущельем, где когда-то заседал Масуд-старший. Сейчас в Панджшере засели Масуд-младший и бывший вице-президент Афганистана Салех (хотя есть слухи, что они якобы свалили на вертолетах в направлении Таджикистана).

Несмотря на то, что вчера преждевременно было объявлено о взятии Панджшера (по поводу чего в Кабуле на радостях стреляли в воздух и убили 17 человек), бои в в Панджшере продолжаются.

1. Талибан официально заявляет, что контролирует 4 из 7 районов Панджшера. Видеоподтверждения захвата пока что есть только из двух (Шотал и Анаба).

2. Обе стороны несут определенные потери убитыми, ранеными и пленными, которые в соц.сетях пытаются раздуть до размахов Сталинградской битвы.

3. Талибан продолжает подтягивать резервы со всех направлений, включая артиллерию и танки. В Панджшере заявляют, что будут сражаться до конца и призывают местных взяться за оружие.

4. Переговоры о включении Масуда-младшего в правительство Афганистана зашли в тупик, так как Масуд и Салех якобы требовали 30% постов в правительстве.

А Талибан был готов дать только парочку и чтобы там не было Салеха. В итоге, договориться не удалось и в дело пошел силовой вариант.

5. По содержанию боев – типичная горная война, аля Йемен.

В целом, если Талибан быстро тут управится, то попутно похоронит миф о неприступности Панджшерского ущелья.

Дополнительную мотивацию у боевиков Талибана формирует желание успеть зачистить провинцию до инаугурации нового правительства Афганистана, которая пройдет в присутствии представителей Пакистана и Катара.

Трансляция развивающихся событий в Панджшере ведется здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь).

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