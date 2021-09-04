Непонимающая жена – Личное мнение

Вера Брежнева ударилась в воспоминания о «ВИА Гра». Пролистывая их, я вдруг подумала: «А ведь за последние годы Константин Меладзе не написал ни одной стоящей песни».

Талантливый, вроде, человек: писал много, писал хорошо, писал успешно. И вдруг — всё: станция конечная, поезд таланта дальше не идёт.



Фото: Соцсети

Что случилось с Константином? Почему он больше не пишет настоящих, народных хитов, под которые наши бабы и пляшут, и трахаются, и пылесосят?

Ответ, как мне кажется, — на фото: жена не может быть музой. Брежнева этого не понимает: она пытается быть Косте и той, и другой одновременно.

Вера не является талантливым человеком, а потому ей сложно — действительно сложно — понять тех, у кого талант есть.

Талант не может годами черпать вдохновение из одного источника.

Мне кажется, вдохновением композитора Меладзе всегда были женщины: красивые и, что самое главное, разные женщины. Сегодня одна вдохновила на песню, завтра — другая.

Во всех удачных песнях Кости лично мне слышится неподдельная влюблённость в женщину. Именно влюблённость, которая приходит и уходит, оставив после себя хорошую песню.

Что сделала Вера?

Как простая тётка, она пришла и произвела зачистку. Посадила чувства поэта на цепь и сидит охраняет: «Теперь я музой буду. Я и только я. Я-я-я! Единолично. И музой, и женой».

С девчонками из «ВИА Гры» Верунчик не дружит, на юбилейный концерт собирать их не хочет: сложно, сами понимаете.



Фото: Соцсети

И вот пока Вере — сложно, хороших песен от Меладзе не ждите: не напишет, потому что рядом сидит напряжённая жена. Сидит и бдит. Бдит, чтобы не посмел испытать чувство влюблённости.

Хорошая Верка жена, наверное. Но не для талантливого человека.

А вы бы смогли быть женой творческого мужчины, которому, чтобы писать музыку или, скажем, картины, требуется испытывать чувство влюблённости? Не в вас.

Такая ноша вам — по силам? Почему?

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