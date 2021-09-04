 

Посольство направило ноту в связи с гибелью украинца в Польше – Дещица

04.09.2021, 21:38, Новости дня
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“Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели Украинская во Вроцлаве”, – заявил он.

Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві https://t.co/4lERWjZnyr

— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) September 3, 2021

Контекст:

Никифоренко умер 30 июля, однако СМИ об этом узнали только в начале сентября. Он возвращался домой после встречи с коллегами, кода его задержала полиция. Обнаружив в крови украинца алкоголь, его отправили в вытрезвитель. Там правоохранители за якобы агрессивное поведение напали на украинца и 30 минут душили и избивали его, пока не вмешался врач. Однако спасти Никифоренко уже не смогли.

После публикации о гибели украинца четырех полицейских отстранили от работы. Фельдшер вытрезвителя подал в отставку. 

Польские СМИ назвали этот случай “вторым делом Игоря Стаховяка”: в мае 2016 года в полицейском участке Вроцлава скончался 25-летний Стаховяк, которого перед этим пытали правоохранители, пишет Onet. Четырех бывших полицейских тогда признали виновными в превышении полномочий, психическом и физическом насилии против задержанного, каждого приговорили к 2,5 годам тюрьмы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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