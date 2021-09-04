Установлено, что человек способен предсказывать будущее

Авторы публикации в журнале Psychological Science утверждают, что мозг человека имеет особое строение, благодаря которому все мы способны предсказывать будущее. Исследования проводили ученые из Дании. К работе были привлечены также 70 добровольцев.

Людям давали послушать незнакомую мелодию, которую останавливали на высоких энтропийных нотах, когда можно было подумать, что композиция закончена. Затем просили продолжить ее, и большинство правильно справлялось с задачей.

Также люди могут додумывать слова собеседника, угадывая смысл еще до того, как тот заканчивает фразу. Подобных предсказаний в повседневной жизни мы делаем настолько много, что даже не замечаем этого. Разумеется, чтобы предсказать более сложные отдаленные во времени события, нужны особые способности, говорят ученые. Но главное, им удалось доказать, что на элементарном уровне даром ясновидения обладает каждый из нас.