 

Мнение: Живописный Лукашенко

04.09.2021, 21:18, Разное
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Картина с изображением знаменитой сцены "Лукашенко с автоматом" выставлена во Дворце Независимости в Минске.
Картину нарисовала https://www.belta.by/president/view/fotofakt-vo-dvortse-nezavisimosti-vystavili-podarennuju-lukashenko-kartinu-o-kotoroj-on-rasskazal-1-458366-2021/ дочка одного из сотрудников личной охраны Лукашенко. А помните, как год назад потешались над "безумным дедом с автоматом, который еще не понял, что проиграл".

Источник: Colonel Cassad



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