 

Сборная РФ по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче ЧМ

04.09.2021, 21:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФутболисты сборной РФ обыграли команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре со счетом 2:0.

Встреча группы Н, прошедшая в Никосии, завершилась победой россиян со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й, передает РИА «Новости».

Сборная РФ набрала 10 очков и лидирует в группе. Идущая на втором месте сборная Хорватии (7) в субботу на выезде сыграет со словаками. Россияне в следующем матче 7 сентября примут команду Мальты.



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