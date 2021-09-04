Сборная РФ по футболу обыграла команду Кипра в отборочном матче ЧМ

Футболисты сборной РФ обыграли команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре со счетом 2:0.

Встреча группы Н, прошедшая в Никосии, завершилась победой россиян со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й, передает РИА «Новости».

Сборная РФ набрала 10 очков и лидирует в группе. Идущая на втором месте сборная Хорватии (7) в субботу на выезде сыграет со словаками. Россияне в следующем матче 7 сентября примут команду Мальты.