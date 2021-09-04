Суд отправил подозреваемого в убийстве педофила в Самаре под домашний арест

Задержанный за убийство мужчины, подозреваемого в деле о педофилии, отец одной из пострадавших девочек, отправлен под домашний арест на два месяца.

«Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Самарской области подозреваемого в сексуальном насилии над детьми нашли мертвым, на его теле обнаружили ножевое ранение, возбуждено уголовное дело.

До этого следователи возбуждали дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие полагает, что в 2016-2021 годах он совершал действия сексуального характера против двух девочек, которым было шесть и восемь лет на момент преступления. Подозреваемого в убийстве вероятного насильника 34-летнего мужчину начали проверять.