 

Суд отправил подозреваемого в убийстве педофила в Самаре под домашний арест

04.09.2021, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержанный за убийство мужчины, подозреваемого в деле о педофилии, отец одной из пострадавших девочек, отправлен под домашний арест на два месяца.

«Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Самарской области подозреваемого в сексуальном насилии над детьми нашли мертвым, на его теле обнаружили ножевое ранение, возбуждено уголовное дело.

До этого следователи возбуждали дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие полагает, что в 2016-2021 годах он совершал действия сексуального характера против двух девочек, которым было шесть и восемь лет на момент преступления. Подозреваемого в убийстве вероятного насильника 34-летнего мужчину начали проверять.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Шойгу заявил о важности модернизации самолета Ан-124

23.10 / “Декоммунизация” памятника “Родина-мать” в Киеве может стоить несколько миллионов гривен – глава Института нацпамяти

07.03 / Верещук: Нам нужно сделать военное образование более современным и гибким

06.02 / В Минюсте рассказали, какие украинские тюрьмы выставят на аукцион в первую очередь

21.09 / Шмыгаль предложил МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

28.05 / Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла в Беларуси

07.07 / На улицах американских городов стреляют в детей — полиция не может их защитить

12.04 / Режим ЧС объявлен в Миннеаполисе после убийства полицией чернокожего

26.07 / В Киеве задержали группировку, которая нападала на судей и чиновников. Главарем был бывший сотрудник СБУ

11.09 / Турция выдвинула Греции условие для переговоров по ситуации в Средиземном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика