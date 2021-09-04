Армейские международные игры завершились победой российских военных

Церемония закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021) состоялась в подмосковном парке «Патриот», победу в них одержали российские военные, сообщило Минобороны России.

«В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран – участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых – высшей пробы», – говорится в сообщении военного ведомства.

Начальник генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил кубок команде победителей. Отмечается, что самые зрелищные состязания АрМИ-2021 посетили более 1,5 млн человек.

Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Напомним, российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России.