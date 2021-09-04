 

Армейские международные игры завершились победой российских военных

04.09.2021, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦеремония закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021) состоялась в подмосковном парке «Патриот», победу в них одержали российские военные, сообщило Минобороны России.

«В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран – участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов. По итогам соревнований победу на играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых – высшей пробы», – говорится в сообщении военного ведомства.

Начальник генштаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил кубок команде победителей. Отмечается, что самые зрелищные состязания АрМИ-2021 посетили более 1,5 млн человек.

Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Напомним, российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Обломки пропавшего с радаров индонезийского самолета обнаружили в море

31.01 / Путин назначил врио главы федеральной территории «Сириус»

08.10 / США обещали оставить в Афганистане к 2021 году только 2,5 тыс. военных

10.02 / Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия

10.09 / Байден обнародовал свой план по сохранению рабочих мест

14.09 / Ризатдинова стала ведущей

15.08 / Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке

13.01 / Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на “скандал”

05.07 / У Яценюка отреагировали на информацию о его назначении главой НБУ

11.03 / Xiaomi установит новую прошивку MIUI 12.5 на три десятка моделей смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика