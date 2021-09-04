Мнение: Письмо: “Говорил с пренебрежением в голосе”

Мы, в основном, женские косяки обсуждаем. Просто потому, что женщины пишут чаще и откровенней. Женщины свои косяки не считают косяками, поэтому охотней их описывают.

Мужчины косяками хвастаются намного реже, чем женщины.

Но косяков у них тоже очень много.

Вот в этом письме давайте мужские косяки разберем, хотя автор – женщина. Сделаем исключение и разберем косяки героя.

sorceress11

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Я Вам писала недавно письмо. Мне 33, есть дочь 9 лет от первого брака. Сейчас в роддоме, 40 недель беременности. За 4 дня до госпитализации сильно поссорились с мужем, сказал, что уходит. На следующий день встретились, он сказал, что это было сгоряча, надо подождать рождение ребёнка, возможно, у нас всё наладится. Сказал, что пока поживет отдельно, но, как я лягу, будет жить дома, гулять и следить за собакой, а как выйду из роддома уже посмотрим, как будет.

(Никаких ссор не должно быть за 4 дня до родов, никаких крутых поворотов и решений. Ребенок уже готов появиться, надо заклеить себе рот скотчем, мужчины, и не отвечать на провокации жены. Вообще не надо конфликтовать с беременными, за исключением ситуаций, когда вопрос о ее здоровье. Но тоже надо стараться корректно. А в остальных случаях это будет мужской косяк. И тем более нельзя объявить на последних месяцах беременности, что вы уходите. Это очень большой косяк, очень большой хвост будет в поле. Девять месяцев надо выполнять свой долг и быть хорошим мужем, и как минимум полгода после родов, когда остро стоит вопрос о грудном кормлении. Вы должны думать о своем ребенке, иначе вы не отцы, а дрянь)

Сегодня выяснилось, что он не ночевал дома и не гулял утром с псом. Я ему позвонила, спросила, как так вышло. Он ответил, что, оказывается, уже какое-то время снимает квартиру. Часть вещей уже перевёз. Я сильно волновалась и дословно не помню диалог. Он со мной говорил с пренебрежением в голосе и таким холодным и безразличным тоном…

Я спросила – то есть ты уже принял решение?

Он – да. После родов первое время буду рядом, потом окончательно разойдёмся.

Я – нет, не надо со мной быть, раз решил. Ты уверен в том, что делаешь? Ты уверен, что чувств ко мне не осталось?

Он – да, уверен.

Потом я спросила, есть ли у него кто. Он ответил, что нет и пока мы окончательно не разойдёмся, заводить отношения не будет.

Я – а где моя машина?

Он – у меня под офисом.

Я – то есть ты снял квартиру, уже решил, что бросишь меня, а на машине моей ездишь?

Он – ты тоже пользуешься мной, что я гуляю с собакой.

Я – я не пользовалась. Я думала, что всё наладится у нас. Я позвоню и договорюсь насчет собаки.

Он – хорошо.

(Автор, вам нужно взять себя в руки и убрать фокус с этого недостойного человека. Перестаньте цепляться за него. Вам не нужен такой муж, и это большое счастье, что у вас вот-вот будет еще одна дочь. Сейчас в ответ на его косяк вы рискуете навредить ребенку. Не делайте этого. Время пройдет и вам будет странно подумать о том, почему вы так сильно переживали из-за него. Пройдет время и он будет очень жалеть о своем поведении. Но сейчас вы должны перестать думать о нем)

Потом еще что-то было про выписку из роддома. Он сказал, что будет и с ребенком видеться будет тоже.

Позже я успокоилась, переварила всё и написала ему следующее (позвонить А – это я насчет собаки), про деньги – он у меня занимал большую сумму из моих декретных:

«Выписка будет без тебя. Когда я буду готова тебя видеть, напишу и будешь встречаться с дочерью, как и договаривались. А пока переведи мне деньги, что должен, верни машину и ключи от неё. Я позвоню А, если согласится, отдашь ему ключи от квартиры. Оставшиеся вещи забери. Что забудешь, я потом передам. Как ребенок родится, поставлю в известность. Маме своей я ничего до выхода из роддома говорить не буду – ей может стать плохо.»

(Нормально написала. Еще не хватало цепляться за него. Писать ему по поводу дочери ничего не нужно. Пусть сам просит о встречах или не просит, его дело)

Сейчас внутри будто всё отравлено. Я не страдаю по нему и не хочу вернуть, просто будто сердце разбито в прямом смысле. Чувство к нему не прошло пока, но его фигура стала другой. Какой-то скотской. Не знаю пока, как быть. Я так думаю, что надо взять себя в руки. Сконцентрироваться на детях и себе. Родится дочь, получить свидетельство о рождении и после этого сразу самой подать на развод.

(Да, все верно. Чтобы не было ощущения разбитого сердца и отравленности, надо понять вот что. Любой косяк партнера и тем более его хвост, который бывает от неосознанных косяков, всегда компенсируется полем. Вы можете получить за счет этого много энергии и даже удачи. Но только в одном случае. Если вы будете уважать себя, успокоитесь и будете опираться на себя. Если будете себя раскачивать и мучить обидами и сомнениями, вы не сможете воспользоваться таким бонусом. Друзья, как думаете, каким образом работает такой полевой механизм?)

Давать ему ребенка, если захочет, но не общаться с ним и не пускать в дом. Очень надеюсь, что он будет видеться с дочерью и у нее всё же будет отец.

(Не нужен дочери отец, если этот отец сам не будет в этом по-настоящему заинтересован. Перестаньте считать, что ваша ответственность – догонять и держать отца или как-то его приманивать. Это мимо границ. Сам ушел, сам пусть и старается налаживать связи)

Не знаю, как быть с мамой, общими знакомыми, моими друзьями и коллегами. Я не хочу говорить, что он меня бросил прям перед рождением дочери. Как-то это стыдно и стрёмно, начнут жалеть. А маме просто нельзя такое говорить, ей может стать плохо.

(Если вы будете спокойны, мама не будет за вас переживать)

Еще не знаю, как быть, если у него появится другая женщина, а я еще полностью не отойду от происходящего… как тогда справиться. А если он выложит фото с новой девушкой в инете и тогда все узнают, что меня бросил с новорожденным ребёнком. Это будет такой позор…

(Плевать на “всех”. Никто не в курсе, как и что происходит в других семьях. Никто не думает об этом так много, всем дело только до себя. Перестаньте раскачивать себя разной ерундой)

Спасибо, что прочитали моё письмо.