Мнение: Пенсионные баги, слежка за сотрудниками и запрет курения на удалёнке

1. В Пенсионном фонде теряют записи о стаже работе в ликвидированных компаниях. Речь идёт об электронных трудовых книжках, которые пришли на смену бумажным:

Жительница Москвы Светлана Антонова рассказала изданию, что в её трудовой есть три пробела — два месяца, восемь месяцев и три недели. В ПФР ей сообщили, что компании, в которых она работала, ликвидированы, а восстановить записи проблематично. У другой читательницы Дины Коростелевой из рабочего стажа пропали два месяца — ошибка тоже связана с ликвидацией компании.

В фонде пояснили, что направят запросы в архивы, но «не факт, что там что-то найдется». При этом у Антоновой есть оригинал трудовой, но в ПФР заявили, что принять трудовую книжку теперь не могут. Кроме неё требуется трудовой договор, приказ на зачисление на работу и на увольнение — но не все сотрудники хранят такие документы.

https://vc.ru/legal/288360-neskolko-chelovek-obratilis-v-pfr-iz-ih-elektronnyh-trudovyh-knizhek-propal-stazh-raboty-v-likvidirovannyh-kompaniyah

Лично я, айтишник и программист, полагаю, что проблема целиком и полностью на стороне Пенсионного фонда, сотрудники которого просто ленятся выполнять свои обязанности. Сейчас не 1961, а 2021 год. Проблема потери и восстановления данных настолько стара и стандартна, имеет столько способов решения, что тут даже не нужно ничего изобретать, достаточно пригласить специалиста по базам данных, чтобы он поделился готовыми рецептами.

Такие специалисты, разумеется, в Пенсионном фонде есть, причём достаточной квалификации и в достаточном количестве. Судя по всему, чиновникам просто не хочется тратить время и силы, чтобы создать защитные механизмы — систему подгрузки бумажных копий старых трудовых книжек, например.

2. Коронавирус не только разделяет, но и сближает наше общество. Благодаря переходу на удалёнку работодатели стали проявлять больше внимания к тому, чем и как живут их сотрудники:

https://lenta.ru/news/2021/08/27/slechka/

Большинство работодателей (65 процентов) проверяют соцсети своих сотрудников. Слежка усилилась из-за перехода на удаленный формат работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование кадрового агентства UTEAM.

При этом 18 процентов признались, что проверяют соцсети подчиненных на постоянной основе, еще 47 процентов — время от времени. Только треть (35 процентов) не делают этого. В основном работодатели проверяют аккаунты сотрудников, занимающих руководящие должности (77 процентов), а также специалистов, которые взаимодействуют со СМИ (75 процентов), и клиентов (71 процент).

Почти в каждой второй компании (45 процентов) руководители стали заходить на странички работников чаще, чем прежде. Главная причина (94 процента) — это беспокойство, что репутация компании может пострадать из-за высказываний сотрудников на личных страницах. На втором месте — боязнь случайной публикации в соцсетях внутренней информации и документов (89 процентов). Третья причина — необходимость оценить, чем человек занимается во время работы на удаленке.

3. К вопросу о том, почему Япония, несмотря на всю свою историю и все свои проблемы, имеет неплохо развитую экономику. Японская корпорация запретила сотрудникам курить в рабочие часы. Запрет распространяется даже на тех, кто работает из дома. Проверять соблюдение запрета корпорация не планирует:

https://rg.ru/2021/09/01/iaponskaia-firma-zapretila-sotrudnikam-kurit-v-rabochee-vremia-dazhe-na-udalenke.html