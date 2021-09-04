Стилисты за зеленый цвет этой осенью: какие оттенки в моде, с чем сочетать в гардеробе

Многие стилисты рекомендуют носить осенью одежду зеленого цвета. Подобные оттенки сейчас в моде, поэтому обязательно нужно включить их в свой гардероб. Зеленый цвет напоминает нам о лете и помогает придать образу некоторую яркость и притягательность. Вот как правильно стилизовать этот сочный оттенок.

Красивый лаймовый оттенок

Зеленый цвет имеет множество различных оттенков, которые красиво сочетаются друг с другом. Это помогает создать просто великолепный наряд, придающий образу особую индивидуальность и притягательность. Чтобы создать гармоничное сочетание, которое будет поднимать настроение, стоит выбрать для себя травяной зеленый и светло-зеленый лаймовый.

Такой наряд точно произведет впечатление. Отлично будет смотреться красочный ансамбль, состоящий из пиджака и брюк до колен с соответствующими аксессуарами, которые будут на оттенок темнее, чем вся остальная часть наряда. Этот образ помогает продемонстрировать определенную смелость и раскованность.

Идеальное сочетание белого и зеленого

Зеленые оттенки очень хорошо смотрятся с нейтральными тонами, в частности такими как черный и белый.

Сочетание с насыщенным белоснежным цветом помогает сделать наряд летним и свежим. С другой стороны, нужно сочетать ярко-зеленые оттенки с приглушенными тонами, чтобы не выглядеть слишком бледно и уныло.

Эффектно выглядит длинное облегающее платье с растительным принтом. Дополнить образ можно при помощи простого повседневного белого пиджака и сандалий точно такого же цвета. Этот наряд прекрасно подойдет для прогулки осенью.

Цвет маринованного перца

Это один из самых востребованных и горячих оттенков этого сезона. Цвет маринованного перца сочетает в себе смесь желтого, зеленого и коричневого.

Этот достаточно необычный и эффектный цвет можно довольно легко стилизовать. Стилисты рекомендуют выбрать красивое атласное платье с длинными рукавами, а также подходящий по цвету клатч более желтоватого оттенка.

Красивый осенний изумрудно-зеленый цвет

Осенью большую роль играют достаточно темные и насыщенные оттенки зеленого цвета.

Изумрудные тона помогают создать рождественское настроение, но при этом привлекают внимание в любое время года. К приглушенным зеленым оттенкам просто идеально подходят такие цвета, как черный или же бордовый.

Эффектно смотрится вечерний наряд, выполненный в красивом и довольно ярком изумрудном цвете. Этот оттенок просто идеально подойдет для торжественных случаев. Можно надеть красивое блестящее платье и сочетать его вместе с туфлями-лодочками. Это помогает создать просто неповторимый образ.

Также можно надеть блейзер изумрудного цвета вместе с туфлями на каблуках и удлиненным блейзером.

Бутылочно-зеленый и серый в повседневном наряде

Бутылочно-зеленый оттенок очень хорошо смотрится с черным или серым и отлично впишется в простой повседневный образ. Еще одним плюсом является то, что такие тона хорошо подходят для девушек со светлой кожей.

Отлично будет смотреться теплый зеленый свитер с высоким горлом в сочетании с серой шелковой юбкой. Завершить образ можно при помощи правильно подобранных аксессуаров.