В Умань прибыли израильские полицейские, которые будут помогать украинским правоохранителям во время празднования Рош а-Шана

Всего в Умань прибыло 11 полицейских из Израиля.

“Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов”, – говорится в сообщении.

Израильские полицейские будут в Украине до 11 сентября.

ВИДЕОВидео: Поліція Черкащини / YouTube

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября.

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