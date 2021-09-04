В Днепре мужчина ограбил двух женщин и застрелился – СМИ

Собеседники издания рассказали, что мужчина и две женщины познакомились на остановке общественного транспорта, он пригласил их в гости, после чего мужчина на автомобиле ВАЗ привез женщин к себе домой на улицу Софьи Ковалевской.

“Все вместе начали распивать спиртное. В какой-то момент между людьми произошел конфликт, и хозяин дома стал угрожать обрезом своим жертвам. Девушки отдали ему 5 тыс. грн и мобильный телефон. Одну из гостей мужчина избил обрезом, после чего выгнал обоих из квартиры”, – описывает произошедшее “Днепр Оперативный”.

Женщины вызвали полицейских, которые “оперативно прибыли на место, однако попасть внутрь квартиры не могли”.

“В какой-то момент за дверью прозвучал выстрел. Войдя внутрь квартиры, сотрудники полиции увидели мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, незнакомец выстрелил в себя из обреза. Детали происшествия устанавливаются”, – пишет издание.

На сайте полиции Днепропетровской области информации о таком инциденте еще нет.

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