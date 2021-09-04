 

В Днепре мужчина ограбил двух женщин и застрелился – СМИ

04.09.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собеседники издания рассказали, что мужчина и две женщины познакомились на остановке общественного транспорта, он пригласил их в гости, после чего мужчина на автомобиле ВАЗ привез женщин к себе домой на улицу Софьи Ковалевской.

“Все вместе начали распивать спиртное. В какой-то момент между людьми произошел конфликт, и хозяин дома стал угрожать обрезом своим жертвам. Девушки отдали ему 5 тыс. грн и мобильный телефон. Одну из гостей мужчина избил обрезом, после чего выгнал обоих из квартиры”, – описывает произошедшее “Днепр Оперативный”.

Женщины вызвали полицейских, которые “оперативно прибыли на место, однако попасть внутрь квартиры не могли”.

“В какой-то момент за дверью прозвучал выстрел. Войдя внутрь квартиры, сотрудники полиции увидели мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, незнакомец выстрелил в себя из обреза. Детали происшествия устанавливаются”, – пишет издание.

На сайте полиции Днепропетровской области информации о таком инциденте еще нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Российский сегмент МКС решили подключить к ГЛОНАСС

25.06 / Das Erste – матч Германия-Венгрия использовали для атаки на венгерский закон об ЛГБТ

22.10 / Дело Шеремета. Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку

20.07 / Путин анонсировал строительство серии универсальных десантных кораблей после испытаний

09.12 / Власти Швейцарии объявили о новых ограничениях по COVID-19

08.03 / В США застрелили рэппера Chucky Trill

26.10 / Преподавательницу в Санкт-Петербурге убили и отрезали палец

04.08 / США обвинили Иран в захвате танкера в Оманском заливе

19.03 / Швеция начала расследование смертей двоих привившихся AstraZeneca пациентов

21.07 / Трамп наградит Медалью свободы бегуна Джима Райана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика