В Украину не пустили российского топ-менеджера холдинга и блогера, который незаконно посещал оккупированный Крым

Мужчина в ночь на 4 сентября прилетел в аэропорт Жуляны из Варшавы.

“Однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. Иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями”, – сообщили в ГПСУ.

Россиянину запретили въезд в Украину на три года и отправили в Варшаву обратным рейсом.

LIGA.net со ссылкой на источники пишет, что речь идет о блогере и топ-менеджере одного из холдингов Филиппе Фирстове. Он в Instagram рассказал о запрете на въезд в Украину, при этом пост опубликовал с геолокацией “Крым наш”.

Скриншот: filipp_firstov / Instagram

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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