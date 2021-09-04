 

Шмыгаль заявил о макроэкономической стабильности в Украине

04.09.2021, 20:44, Новости дня
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“Макроэкономическая стабильность. По данным Национального банка, международные резервы Украины превысили $30 млрд. Остатки на едином казначейском счете выросли в августе в шесть раз и составили 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября”, – написал он.

Глава правительства отметил также, что за январь – август 2021 года в госбюджет Украины “поступило на 28 млрд грн больше плана и на 106 млрд грн больше, чем в прошлом году”.

“Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работе налоговой и таможни”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/411402320426977

Контекст:

Шмыгаль говорил, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

По данным Государственной службы статистики, в июле 2021 года промышленное производство в Украине выросло на 3,2% (не скорректированных) и 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с июнем 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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