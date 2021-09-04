Мнение: Трейлеры 2021

Посмотрел охапку новых трейлеров.

Шугалей 3.

По всей видимости последняя часть про похождения Максима Шугалея, который вырвавшись из тюрьмы в Ливии, отправляется в Египет, где хозяйничают боевики ИГИЛ (вилаят Синай?). Также в фильме снова будут "туристы". Какого-то шедевра не ожидается, скорее окучивание северо-африканской политической конъюнктуры. Американцы такое массово снимают. Теперь и у нас стали. Почему бы и нет.

Суперзвезда.

О журналистке-хайпожорке в горячих точках, которая попадает в жернова системы хайпа.

Задумка конечно не новая, но может что-то путное и будет.

Колесо времени.

Экранизация цикла романов Роберта Джордана "Колесо времени" в виде сериала.

Я признаться книги не читал (хотя дома и стоит пара подаренных давно томов – никак до них руки не доходили).

Возможно, если сериал будет интересным, захочется и книжку прочитать, как это было с "Игрой престолов". Впрочем, трейлер пока особых восторгов не вызывает.

Падение луны.

Я сначала подумал, что это очередной клюквенный боевик с царем Леонидом, но нет, это фильм-катастрофа от Эммериха.

По итогам просмотра ровно один вопрос – почему Луна таких размеров?

Летчик.

Еще один отечественный фильм про Великую Отечественную Войну. По содержанию и описанию выглядит как "Выживший" в антураже ВОВ. Хотя разумеется, тут можно найти и отсылки к "Повести о настоящем человеке". Насколько хорошим или плохим будет фильм из трейлера понять сложно. Посмотрим.

Черный ящик.

Пожалуй наиболее интригующий трейлер про расследование крушение самолета, какие-то правительственные заговоры и т.п.

Хотя уже традиционно часть сюжета в трейлере спойлернули.

* * *

И просто в порядке юмора.

Надежда Савченко угоняет поезд под Ла-Маншем.

Пожалуйста, Наденька, живи! (с)

В целом конечно не густо. Пока что жду только "Дюну" (на нее выберусь в кино), "Основание" и "Последнюю дуэль".

PS. Плюс еще злободневное от Даниила Безсонова.

Смотрю сейчас новый российский сериал "Выжившие", об эпидемии невиданной хвори, карантине и т.п. До этого посмотрел 1 сезон российского сериала "Эпидемия". Во всех этих сериалах российских силовиков делают кончеными и кровожадными садистами, которые то и дело, что расстреливают и мучают мирное население, решают свои шкурники и т.п. Вот мне интересно, кто-то специально даёт установки или кто оплачивает российскому кинематографу создание крайне негативного образа русского солдата и русского офицера в глазах граждан России? Ну это же точно не случайно и не из-за сценариста-наркомана.

Я очень надеюсь, что на это обратят внимание другие блогеры и журналисты, и с заказчика этих "шедевров" хотя бы спросят. С таким отечественным кинематографом, нам не нужно влияние никаких ИПСО и ГОСДЕПа…

Сам я этот сериал не смотрел, неужели там все так плохо?

Относительно же заказчиков, то если фильмы или сериалы имеют гос.финансирование, то надо спрашивать с "Фонда Кино" или минкульта.

С другой стороны, если годами и десятилетиями снимать опусы про советских офицеров и офицеров НКВД, которые почти все упыри и маньяки, то чего удивляться, что такой подход творцы распространяют и на современных офицеров. А как стоило разок показать в "Спящих" адекватного офицера "Кровавой Гэбни", который не за бабло, а за Родину, так сразу вой "интеллигенции" поднялся, а автор потом униженно каялся.



"Кровавая Гэбня" и "творческая интеллигенция".

PS. На заглавной фотграфии Motion Capture 1969 года.

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