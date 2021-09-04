Мнение: Письмо: “ЩиПЦыыы”

У этого автора – большой баг Кривляка.

Кривляка создает для человека засаду: все, что он говорит, он сразу же обесценивает сам и выворачивает наизнанку.

Хочется признаться в любви, вместо этого выражает презрение (приведите пример, как Кривляка признается в любви, в письмах часто такое встречалось).

Хочет выразить сочувствие, вместо этого выражает издевку и насмешку. Приведите пример, как автор это делает по отношению к маме.

Хочет пожаловаться, вместо этого хвастается. Хочет похвастаться, вместо этого ноет. Тоже приведите примеры из этого письма.

Читать Кривляк довольно противно. И очень хочется ответить что-нибудь пожестче. Как думаете, почему так?

Но я пока воздержусь, а вы попробуйте письмо разобрать.

И в чем суть этого бага, в целом, опишите. Чем Кривляки отличаются от людей с юмором и с иронией?

kate_bima

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за ваш блог. Не надеюсь, что мое письмо покажется интересным для разбора, т.к. в нем как говорит Бендер «мало романтики и много человекоубийств» (ну и пишу к вам впервые со всеми своими багами, коронами) . Сегодня прочитала статью «Щипцы в поле», сейчас как мне кажется нахожусь в ситуации, где от щипцов меня разрывает и бомбит.

В прошлом месяце неожиданно для нашей семьи от сердечного приступа умер мой папа. Мама осталась одна, я и старшая Сестра живем отдельно у нас свои семьи с детьми.

Я чувствую свои внутренние щипцы в отношении с мамой, что ее нужно поддерживать, меньше оставлять одну, помогать с бытовыми вопросами, (оплатой счетов, показаниями счетчиков занимался папа, Мама этим никогда не занималась , как и я) но я моложе и у меня интернет, а как известно интернет это типа магического шара, туда посмотрел и все сразу понял). Ещё повезло, что я на машине, села да поехала куда захотела, хочешь – к нотариусу, хочешь за справками, хочешь – на огород за огурцами, хочешь – в ЖРП, а не хочешь – поминальный обед заказывай.

Все бы это хорошо, да только 8 месяц беременности у меня, хотела подготовиться к рождению второй малышки, бантики – носочки, туфельки чулочки купить, коляску из кожзама последней модели, что б продать ее через пол года за бесценок. Старшая дочь впервые в детский сад пошла, на работе хотела проекты завершить, что бы премию выписали, да не поминали лихом.

Понимаю, что ничего из того что хочу не получится, что до родов успею, то хорошо и это бесит, хочу что бы как в моих грезах и у Инстаграмм мамах. Маме помогать устала, и от ее благодарности устала, то пластмассовое платье внучке купит, то мне шикарный лук подберёт, который сама бы не прочь носить, но сказать не могу, боюсь обидеть, приходится радоваться.

Начинаются срывы, хочу делать свои дела, ну там ресурсы свои прокачивать… ( ну ладно, лежать на диване и смотреть сериалы, но это тоже важно), понимаю что уже не успею, но так хочется. А Мама не виновата конечно, работает много, устаёт, ещё и одна осталась и от этого ещё большие ЩиПЦыыы.

Спасибо, за возможность написать в рубрику.