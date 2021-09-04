Мнение: Запрет женоподобных китайцев, гендерно-нейтральная форма и Холмс как жертва абьюза

1. В Китае решили бороться за нравственность и культурные идеалы молодёжи. Оно и неудивительно: рабочая сила в стране стала дефицитом, а население не желает ускоренно размножаться даже после отмены политики «одна семья – один ребёнок». Хуже того – поредевшая китайская молодёжь теперь мечтает не о карьере сталевара, а о карьере тиктокера:

https://lenta.ru/news/2021/09/03/chinatv/

Лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Об этом сообщает Associated Press.

Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».

Национальная администрация радио и телевидения заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике». Официальные лица обеспокоены, что китайские поп-звезды, берущие пример с южнокорейских и японских знаменитостей, могут подать молодежи «дурной» пример.

Китайские эксперименты с запретами вызывают большой интерес в остальном мире. Пока что, кажется, ни одна развитая страна не смогла подобными методами победить культурный декаданс современности, не говоря уже о том, чтобы хоть сколько-нибудь заметно повлиять на демографию. Посмотрим, получится ли у китайцев.

2. Тем временем на другом конце Евразии, в Туманной Великобритании, идут споры о том, как правильно одеваться многочисленным расплодившимся гендерам, и не пора ли уже мужчинам и женщинам начать носить одну и ту же одежду, чтобы никто не оскорблялся:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/gender_metro_police/

Управление полиции британского метро создаст гендерно-нейтральную униформу для своих сотрудников, чтобы избежать дискриминации. Об этом сообщает The Sun.

Утверждается, что варианты формы, разработанные для мужчин и для женщин, могли нарушить Закон о равенстве 2010 года, так как они не предусматривали отдельные комплекты одежды для небинарных и гендер-флюидных офицеров.

До сих пор полицейских разных полов отличали разные головные уборы и шейные украшения. В частности, мужчины носили шлемы, плоские кепки и галстуки, а женщины — котелки и шейные платки.

По словам сотрудников, занимающихся данным вопросом, единая для всех форма будет являться косвенной дискриминацией. Однако, раздельную форму для офицеров они назвали «наследием сексистского прошлого». Полицейское управление пообещало учесть мнение всех 30 тысяч сотрудников.

3. Виктор Мараховский пишет о суде над самой известной мошенницей нашей эпохи:

https://t.me/vmarahovsky/1987

Элизабет Холмс изображала перед миром парня-из-гаража (только девушку). Её стартап, напомню, назывался Theranos, и его смысл был в том, что она придумала проводить всеобъемлющую диагностику крови по крошечной капельке из пальца, потому что у неё была прорывная «лаборатория-на-чипе».

Холмс позировала для журналов в чёрной водолазке и рассказывала, как ушла с первого курса и вбросила деньги на обучение в стартап. Рассказывала, как пьёт сельдерейный сок, потому что он позволяет ей меньше спать и больше вкалывать. И всё такое. И она была звездой и лицом новой женской силы. Theranos стал супер-единорогом, по оценкам экспертов пробившим какие-то многие миллиарды.

Ветра перемен, однако, задули пламя карьеры как няня свечку. В 2015-м у некоторых злых людей возникли сомнения, а в 2016-м официально было объявлено, что у «Джобса в юбке» (хотя она была в эмансипированных джинсах) всё хорошо, кроме самого главного: секретного чипа-лаборатории. То есть его просто не было – но Элизабет надеялась, что с привлечёнными деньгами (а там была куча денег всяких приличных людей, Элизабет была из очень приличной семьи) она сумеет его сделать по принципу «притворяйся, пока не достигнешь на самом деле».

Теперь над Холмс начинается суд.

На этот суд, пишут СМИ, пришла уже совсем другая Элизабет.

Никакой больше джобсости, никакой пробивной суперсилы. На суд явлиась жертва – угадайте чего.

Правильно, мужского абьюза.

На самом деле её заставили. У неё был партнёр по фамилии Балвани, и он её согласно защите, харасил психологически. То есть буквально манипулировал ею и заставлял жертву изображать из себя ложный образ: контролировал то, что она ела (привет сельдерейному соку), что носила (привет водолазкам) и что говорила (привет прорывным технологиям).

…Всё-таки очень талантливая девушка.