 

“Не проявила сильно благодарность”. Венедиктов объяснил, почему Поклонскую хотят отправить в Кабо-Верде

04.09.2021, 19:50, Новости дня
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“Она попала в опалу. Дело в том, что, безусловно, изначально Кремль считал, что все, кто из Крыма, стали российскими гражданами – должны быть ему благодарны. А Наталья Поклонская эту благодарность как-то не проявила сильно – она продолжала критиковать по разным вещам российское руководство, иногда с фундаменталистской, консервативной точки зрения”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” подтвердил, что Поклонская “наказана и отправлена на Острова Зеленого Мыса послом”.

“Она поедет туда послом, но она девушка крепкая, мы это видели по ее борьбе за Николая Второго, выдержит… При нынешней [властной] команде, которая фанат контроля, у нее, я думаю, нет перспектив, если она не изменит поведение. Не вижу, как она изменит поведение, она упертая и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, пока будет сидеть на островах”, – считает Венедиктов.

Он также ответил на вопрос, почему в России Поклонскую “не выгнали в принципе из политики”.

“Она сделала много для того, чтобы Крым был российским. Власть бывает благодарной”, – объяснил Венедиктов.

Контекст:

Информацию о вероятности назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде озвучило 27 августа агентство РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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