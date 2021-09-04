 

Верещук: Мы ожидаем увеличения выплат военнослужащим

04.09.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы ожидаем увеличения выплат военнослужащим, потому что два года не пересматривались заработные платы, и это очень плохо. Мы должны искать мотивационные факторы, и те люди, кто готов рисковать своей жизнью и здоровьем за нашу безопасность и оборону, должны ощущать внимание государства. И в данном случае мы ожидаем, что новый бюджет будет предусматривать именно такие изменения, в сторону увеличения”, – сообщила политик.

Она отметила, что также необходимо предусматривать средства на модернизацию армии.

“Нам необходима модернизация. Мы не можем тратить львиную часть назначений на оборону, когда мы говорим про нашу армию, на ремонт старой техники. Тогда мы никогда не сделаем шаг вперед, никогда не сможем говорить о тех новейших технологиях, которые должны быть применены, а наши военные должны их использовать”, – подчеркнула Верещук.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решения Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее увеличение расходов на безопасность и оборону страны. Согласно решению, в бюджете на 2022–2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения здания

05.12 / Подозреваемые признались в убийстве семьи в Подмосковье

05.08 / В Совфеде оценили вероятность выдачи Украине задержанных в Белоруссии россиян

03.11 / Получение второго высшего образования в медвузах предложили сделать бесплатным

02.12 / “Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?” Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына

12.04 / Принц Гарри вернулся на похороны деда в Британию без жены

16.01 / Американские ученые нашли способ многократно снизить вредные выбросы из авиадвигателей

20.12 / В Петербурге осталось свободно менее 1% коек для пациентов с COVID-19

14.01 / Московская биржа открылась снижением

10.07 / Экономика: У РФ есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика