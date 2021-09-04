Верещук: Мы ожидаем увеличения выплат военнослужащим

“Мы ожидаем увеличения выплат военнослужащим, потому что два года не пересматривались заработные платы, и это очень плохо. Мы должны искать мотивационные факторы, и те люди, кто готов рисковать своей жизнью и здоровьем за нашу безопасность и оборону, должны ощущать внимание государства. И в данном случае мы ожидаем, что новый бюджет будет предусматривать именно такие изменения, в сторону увеличения”, – сообщила политик.

Она отметила, что также необходимо предусматривать средства на модернизацию армии.

“Нам необходима модернизация. Мы не можем тратить львиную часть назначений на оборону, когда мы говорим про нашу армию, на ремонт старой техники. Тогда мы никогда не сделаем шаг вперед, никогда не сможем говорить о тех новейших технологиях, которые должны быть применены, а наши военные должны их использовать”, – подчеркнула Верещук.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решения Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее увеличение расходов на безопасность и оборону страны. Согласно решению, в бюджете на 2022–2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объема ВВП.

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