Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России.

«Команда РФ одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости».

В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.