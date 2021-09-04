 

Отмененный в США этап «Формулы-3» перенесли в Сочи

04.09.2021, 19:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаключительный этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-3» пройдет в Сочи в конце сентября, в РФ последний этап F3 пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с российским Гран-при «Формулы-1» и «Формулы-2».

«Сочи заменяет Остин в календаре F3 на 2021 год, поэтому наш седьмой и заключительный раунд состоится в РФ 24–26 сентября», – передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

В Сочи последний этап F3 пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с Гран-при РФ «Формулы-1» и «Формулы-2». По словам организаторов, изменения в календаре были согласованы со всеми заинтересованными сторонами после неизбежных изменений в логистике, которые сильно повлияли на общие расходы на запланированное мероприятие в Остине для «Формулы-3».

«Мы рады снова привезти наши две категории в Россию, но мне также жаль, что я не взял «Формулу-3» в Остин в этом году, и я с нетерпением жду возможности провести гонку там в будущем», – сообщил гендиректор «Формулы-3» Бруно Мишель.

Формула -3 – гоночная серия, существующая с 2019 года. Была создана в результате объединения GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3.

Этапы чемпионата проходят на европейских трассах совместно с этапами Формулы-1. В серии уик-энд включает в себя практику, квалификацию, две субботних гонки и одну воскресную. В чемпионате принимает участие десять команд и тридцать гонщиков.



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