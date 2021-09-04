Названы 5 настораживающих признаков того, что колесо машины скоро отвалится

Эксперты в области сферы транспортных средств назвали признаки того, что колесо машины скоро может отвалиться. Также профессионалы рассказали о действиях в случае поломки и дали советы по выбору комплектующих.

Любая машина имеет свой срок службы, как и ее комплектующие, при этом любая деталь может выйти из строя совсем неожиданно в самое неподходящее время. Для того, чтобы этого не произошло, следует обращать внимание на определенные признаки. Эксперты ресурса «Твоя машина» утверждают, что в первую очередь, насторожиться стоит при появлении стука с правой или левой стороны передней подвески. Если автомобиль старый и колеса держатся на шаровых опорах, поэтому их владельцам необходимо обращаться в мастерскую. Полноприводные машины смогут проехать определенное расстояние и припарковаться даже при оторванной шаровой опоре.

Другим признаком является гул в колесе, сигнализирующий о неисправности подшипника. Он может нарастать с увеличением скорости, и если не заменить вышедшую из строя деталь в срочном порядке, колесо может попросту отвалиться. Также о вероятной проблеме сообщит вибрация рулевого колеса при езде даже по идеально ровной поверхности. Биение на руль наблюдается при недокрученности болтов вибрации, все более усиливающееся при снижении уровня затяжки, вызванной ослаблением вследствие силы вибрации. Перед тем, как колесо слетит с оси, водитель почувствует сильный дискомфорт в управлении. В таких ситуациях эксперты рекомендуют немедленно остановить транспортное средство, выйти из него, и осуществить осмотр и проверку всех болтов, подтянув их до нужного уровня.

Важно обращать внимание и на скрипучий звук во время нажатия тормозной педали. Он исходит со стороны одного из колес, и может быть вызван заклинившим из-за перегрева суппортом. Причиной поломки является ступица или ступичный подшипник убедиться в этом можно наочно, вручную проверив температуру суппорта. Также эта деталь может сделать ватной педаль тормоза. Важно помнить, отмечают специалисты, что, покупая комплектующие, следует останавливать выбор только на оригинальных деталях. При плохом качестве комплектующие могут быть сделаны без учета правильного расчета теплового расширения металлов, из-за чего они могут развалиться совсем неожиданно.

Источник: mashyna.com.ua