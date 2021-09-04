 

Талибы захватили офис губернатора провинции Панджшер

04.09.2021, 19:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДвижение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что захватило офис губернатора провинции Панджшер в боях с силами сопротивления, сообщило издание Times of India.

«По неподтвержденным данным, силы «Талибана» вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Между тем, Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие талибам силы, заявил, что боевики движения достигли высот Дарбанд на границе между провинцией Каписа и Панджшером, но были отброшены.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.



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