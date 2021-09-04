Facebook отключил рекомендации после метки «приматы» на ролике с чернокожими людьми

Facebook назвал «непримемлемой ошибкой» и отключил систему рекомендаций видео после того, пользователи на видео с темнокожими обнаружили предложение сервиса «продолжить смотреть видео с приматами». Facebook принес извинения, но баг до сих пор не поправил.

Как пишет The New York Times, видео, ошибочное промаркированное Facebook как ролик с приматами, изображает стычку полицейских с темнокожими. Сейчас разработчики изучают сервис рекомендаций, чтобы исключить повторения. «Хоть мы внесли исправления в наш искусственный интеллект, мы знаем, что он не идеален, и нам еще предстоит сделать многое. Мы приносим свои извинения всем, кто видел эти оскорбительные рекомендации», – сообщил пресс-секретарь Facebook Дани Левер.

Впрочем, как именно будет решена проблема идентификации чернокожих сервис не сообщает.

В 2015 году Google Фото столкнулся с аналогичной проблемой – сервис ошибочно пометил фотографии чернокожих людей словом «гориллы», за что Google официально принес извинения. Через два года стало известно, что исправление бага заключалось в том, что системе просто запретили использовать в метках названия человекообразных обезьян.

Как ранее сообщала газета «ВЗГЛЯД», специалисты Facebook решели проверить, не ущемляют ли алгоритмы, заложенные в основу работы ее соцсетей, интересов представителей этнических и расовых меньшинств в США.

В администрации Facebook и Instagram для проведения таких оценок были сформированы специальные комиссии, задача которых – сравнить, как обрабатываются в соцсетях данные, касающиеся пользователей, в частности, из числа белых, афроамериканцев и испаноязычных жителей США.