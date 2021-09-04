 

Трамп выставил на продажу свой отель в Вашингтоне

04.09.2021, 19:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший президент США Дональд Трамп решил продать отель в Вашингтоне, расположенный на главной улице американской столицы рядом с Белым домом, сообщил Axios.

По данным издания, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии, сначала права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая заключит договора с гостиничными брендами. В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения потребуется продолжительное время, передает РИА «Новости».

 Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.



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