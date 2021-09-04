 

В Крыму задержали 40 крымских татар, пытавшихся узнать о судьбе задержанных соотечественников

04.09.2021, 18:56, Новости дня
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“Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Также были задержаны два гражданских журналиста “Крымской солидарности”, – говорится в сообщении.

Правозащитники начали публиковать фамилии задержанных, все они – крымские татары.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/268551734877588/

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в Facebook, что в полицейские автобусы “насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пяти соотечественников”.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4193797164048739

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали крымского татарина Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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