Резников: Отказ России освободить захваченных в оккупированном Крыму и в ОРДЛО людей – основание усилить санкции

В ведомстве отметили, что в последние дни произошло пять незаконных обысков и ряд задержаний крымских татар. В частности, 4 сентября был задержан замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, которого вывезли в помещение “управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю”.

Резников заявил, что все причастные к этим преступлениям будут установлены и понесут наказание.

“Сейчас я хочу обратить особое внимание наших международных партнеров на заоблачный цинизм происходящего. Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях РФ и системном давлении на украинцев и крымских татар”, – заявил вице-премьер.

Он отметил, что Джелялов был участником саммита Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа.

“Обыски и задержания – это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это – пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержку Украины. Возникает вопрос: как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ? Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей – это основание усилить международные санкции”, – заявил Резников.

Контекст:

Силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. 3 сентября силовики с нашивками ФСБ изъяли технику в ходе обыска в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Мужчину увезли, его супруга написала заявление о похищении в полицию.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины по итогам обысков в доме Джелялова.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

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