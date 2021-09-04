В Чехии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
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Самолет разбился в поле недалеко от населенного пункта Кладно.
На месте крушения обнаружили тела двух погибших, они “застряли в самолете”.
České noviny опубликовали фото с места происшествия, следов пожара на них не видно.
Причина авиакатастрофа пока не озвучена.
По данным издания iDNES.cz, разбился самолет Cessna, в воздух он поднимался с аэродрома в Велка Добра, это недалеко от места крушения.
Почему самолет упал, выясняет Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий.
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