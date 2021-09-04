 

В Чехии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

04.09.2021, 18:56, Новости дня
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Самолет разбился в поле недалеко от населенного пункта Кладно.

На месте крушения обнаружили тела двух погибших, они “застряли в самолете”.

České noviny опубликовали фото с места происшествия, следов пожара на них не видно.

Причина авиакатастрофа пока не озвучена.

По данным издания iDNES.cz, разбился самолет Cessna, в воздух он поднимался с аэродрома в Велка Добра, это недалеко от места крушения.

Почему самолет упал, выясняет Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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