«Я все воспринимала как комедию»

В Петербурге во время импровизированной выставки в Саду на Неве задержали 28 человек.

Фото: Анастасия Михайлова / SOTA

В субботу, 28 августа, в саду на Неве фотохудожники демонстрировали творчество, которое, по их словам, никак не связано с политикой. Абстрактные фотографии, надпись «Не пори херню» на желтом фоне и другие объекты они повесили на деревьях.

«"Сквозь дворы" — передвижная фото-арт-выставка. Ее смысл в том, что она проходит на улице, ее могут увидеть случайные прохожие и дотронуться до локального искусства», — рассказал «Новой газете» создатель выставки Владислав Васильев.

В тот же день инсталляции должны были переехать во двор на Конюшенной площади, а потом на набережную Фонтанки, но… всех участников перформанса задержали.

Во время выставки к молодым ребятам (возраст собравшихся — от 13 до 25 лет) подошли двое полицейских: они посмотрели работы, сфотографировали несколько из них и ушли, сказав сделать музыку потише. «Домов поблизости не было, музыка была слышна в пределах десяти метров, дело было явно не в ней», — рассказала «Новой» участница мероприятия.

Через 20 минут прибыли два микроавтобуса и полицейские в шлемах окружили молодых людей:

«Они показали электрошокеры, сказали отдать паспорта и ехать с ними.

Если не сделаем добровольно, то нас заберут силой», — рассказывает одна из задержанных.

28 человек, среди которых были школьники и студенты, доставили в 76-й отдел полиции, 26 из них отпустили до полуночи, еще двоих, якобы организаторов выставки Маргариту Котельникову и Владислава Васильева, оставили в отделе до суда.

Фото: Анастасия Михайлова / SOTA

Маргарита рассказала «Новой», что на самом деле она никакой не организатор: про выставку узнала накануне вечером и быстро, за два часа, по просьбе друзей отобрала работы. Полицейским Маргарита представилась художницей и сказала, что помогала привезти какие-то из работ, на что те и записали ее в организаторы.

Маргариту и Владислава продержали в отделе больше двух суток — около 50 часов и отпустили только в понедельник, 30 августа.

Официальная версия задержания: нарушение санитарно-эпидемиологических норм при организации массового мероприятия (статья 20.2.2 КоАП РФ). «28 человек, которые находятся на свежем воздухе, вряд ли могут считаться бóльшими разносчиками коронавируса, чем 28 человек, просидевших три часа в маленькой комнате отдела полиции, — говорит адвокат задержанных Яна Неповиннова. — Люди там находятся в душных непроветриваемых помещениях, где невозможно соблюдать необходимую дистанцию».

«Я с самого начала все воспринимаю как комедию и приключение, потому что иначе головой тронусь, — рассказала Маргарита. — Меня задержали совершенно незаконно, я даже организатором не являюсь, и объяснение мне дали писать только через 48 часов после ареста. Я хорошо себя чувствую лишь потому, что получила огромную поддержку от людей — прекрасных адвокатов от «Апологии протеста», незнакомая правозащитница прислала мне коврик и вещи для более комфортного пребывания в камере, друзья передавали еду и питье».

Материалы дела будут направлены в Смольнинский районный суд. Дата заседания пока неизвестна.

Мария Глебова,

специально для «Новой»

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