Из-за аварии на подстанции «Ольгино» рейтинг «Единой России» обвалился на 60%

В Санкт-Петербурге 4 сентября в 12:03 по местному времени произошло задымление на недавно введённой в эксплуатацию подстанции 35 кВ «Ольгино», в результате чего произошло аварийное отключение электричества на юге Приморского района города. Без тока остались несколько десятков жилых и офисных зданий. Также, по сообщениям местных СМИ, парализована работа одной из крупнейших IT-компании района «Агентства интернет-исследований».

Инцидент повлёк за собой многочисленные ошибочные аналитические подсчёты по предстоящим выборам в Государственную думу. Так, рейтинг самой популярной у народа партии «Единая Россия» показал отрицательный рост на 60,3%. Авария затронула и несколько сотен патриотических сообществ в социальных сетях. Выход публикаций в них на время технических неисправностей был приостановлен.

Уже к 19:30 силами ремонтной бригады работа подстанции «Ольгино» была восстановлена, а возникшие в результате происшествия ошибки в аналитических подсчётах были исправлены. Уже на следующий день рейтинг «Единой России» пришёл к оптимальному значению.

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