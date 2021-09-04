Анастасия Волочкова рассмешила подписчиков своими вокальными данными: “Записали новый трек”

Известная балерина Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, посредством которого продемонстрировала поклонникам свое умение петь. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Местом съемки музыкального видео танцовщицы стала домашняя студия звукозаписи одного из её коллег по творчеству. Одетая в элегантный белый костюм, состоящий из жакета и юбки выше колен, Анастасия Волочкова исполнила лирическую композицию о любви. Старательно проговаривая под музыку текст песни, звезда плавно “помогала” себе кистями рук в такт композиции, а её низкий голос был пронизан чувственностью и вдохновением. “Записали новый трек “Тишина” с музыкантом Валерием Разумовским. Он написал эту песню специально для меня и для нашего мюзикла”, – пояснила подписчикам хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что немалое количество фолловеров посчитали нужным осмеять вокальные данные балерины, назвав новоявленную певицу “безголосой” и сравнив уровень её исполнительского искусства с “уроком пения в начальной школе”. Наиболее толерантные представители упомянутой категории подписчиков посоветовали Волочковой в дальнейшем воздержаться от записи музыкальных треков, отдавая предпочтение более традиционным для знаменитости шпагатам. Впрочем, большинство поклонников, напротив, солидарно приветствовало старания любимицы, посоветовав злопыхателям усмирить свою зависть.