Правительство расширило список востребованных профессий в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил перечень профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны для модернизации и технологического развития. В список попали графический дизайнер и воспитатель.

В перечень вошли 55 специальностей и 35 профессий, в том числе: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Также в этот список попали такие профессии, как графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей, передает РИА «Новости».

Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.

Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.

Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян.